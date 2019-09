İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, şahin kimliğiyle tanınan Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Bolton'un görevden alınmasının ardından düzenledikleri basın toplantısında, İran'a karşı baskıyı artıracaklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolton'un paniklemiş iş birlikçileri dışında dünya, B Takımı'nın Beyaz Saray'daki hizmetkarının kovulmasıyla rahat bir nefes alırken Pompeo ve Mnuchin, İran'a karşı ekonomik terörizmi daha da artıracaklarını açıkladı. Savaşa susamışlık ve azami baskı baş savaş çığırtkanıyla birlikte gitmeli."

As the world—minus 3 or 2 panicked cohorts—was breathing a sigh of relief over ouster of #B_Team's henchman in the White House, Pompeo & Mnuchin declared further escalation of #EconomicTerrorism against Iran.



Thirst for war—maximum pressure—should go with the warmonger-in-chief. pic.twitter.com/im8gXJIxEn