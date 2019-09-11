Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, ABS-CBN haber kanalıyla yaptığı söyleşide, Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile müzakere ettiği anlaşma çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz projelerine yabancıların müdahil olmasına ve yabancı askeri güçlerin varlığına sınır getirme arayışı içinde olduğunu söyledi.

Locsin, Çin ile yürütülen müzakerelerin "bir süre çok çekişmeli" geçtiğini, Çin'in "Güney Çin Denizi'nde hiçbir yabancı askeri gücün varlığı olmamalı; petrol ve doğal gaz projelerinde sadece bizle çalışabilirsiniz" diye direndiğini kaydetti.

Teodoro Locsin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e müzakere edilen saldırmazlık paktının hızla tamamlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

Çinli yetkililer ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Çin ve ASEAN ülkeleri, Pekin yönetimi ve iddia sahibi diğer ülkelerin tartışmalı bölgelerde büyük bir silahlı çatışmaya yol açabilecek saldırganca eylemlerini caydırma çabası çerçevesinde bir saldırmazlık paktı üzerinde müzakere ediyor.

Bazıları, Pekin yönetiminin, çıkarlarını baltalayacak bir anlaşmaya asla imza atmayacağı görüşünü taşırken, bir kesim de Çin'in, tartışmalı sularda yapay adalar inşa ettikten sonra ASEAN ile resmi görüşmeleri başlatmayı kabul ettiğine işaret ediyor.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA