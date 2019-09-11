İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Eğitim Bakanı Gavin Williamson, ülkedeki yeni ücretsiz okul planlamasıyla ilgili duyurularını yapmak için Londra'nın güneyindeki Pimlico İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Basının sorularını yanıtlayan ve İngiltere’nin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden ayrılacağına dair güvence veren Johnson'ın ilkokul öğrencilerine verdiği tavsiye ise sosyal medyada viral oldu.

Johnson, "Korkarım üniversitede yeterince iş yapmadım, benim tavsiyem vaktinizi boşa harcamayın ve sarhoş olmayın." dedi.

Kaynak: Sky News, AFP