Dünya
TRT Haber 13.03.2026 12:37

CENTCOM: Irak'ta düşen ABD uçağında 6 mürettebat öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 6 mürettebatın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

CENTCOM: Irak'ta düşen ABD uçağında 6 mürettebat öldü

CENTCOM'dan, gece Irak'ın batısında düşen, ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağının mürettebatına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 6 mürettebatın da hayatını kaybettiği duyuruldu.

Daha önce yapılan açıklamada, "6 mürettebattan 4'ünün vefat ettiği teyit edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Ancak uçağın düşmesi dost ya da düşman ateşi sonucu olmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uçaktaki askerlerin kimliklerinin, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacağı belirtildi.

CENTCOM gece saatlerinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar ise ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü.

ETİKETLER
ABD Irak İran
