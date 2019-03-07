89’uncu Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda, yeni modellerin yanı sıra konsept otomobiller de sergileniyor.

Benzinli ve dizel araçların yerini alan elektrikli otomobiller ise bu yılki fuarın da gözdesi oldu.

Fuarda sergilenen araçlar arasında akıllı telefonlarla açılanı da var, klasikle modern teknolojinin harmanlandığı şık tasarımlar da.

Hava kirliliği de araç firmalarının göz önüne aldığı bir diğer etken. Araçlarda verimli yakıt sistemlerinin kullanılması ön planda.

110 bin metrekarelik fuar alanında 180'den fazla firma araçlarını görücüye çıkarıyor. 17 Mart'a kadar sürecek fuarı binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters