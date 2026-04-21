Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2026 22:39

BM: Umudumuz, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılması

Birleşmiş Milletler (BM), bu gece sona ermesi beklenen ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılarak diplomasinin hayata geçirilmesini umduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin devamı hakkında Genel Sekreter Antonio Guterres’in taraflarla görüşüp görüşmediği sorusuna Dujarric, “Genel Sekreter ve kişisel temsilcisi (Jean Arnault), iletişim kurmaya devam ediyor. En büyük umudumuz; ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ateşkesin uzatılması için diyaloğun yeniden başlaması ve diplomasinin tam olarak hayata geçirilmesidir.” yanıtını verdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında 2 haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

Bu hafta İslamabad'da yapılacağı belirtilen 2. tur görüşmelerin ise ne zaman gerçekleşeceği tam netlik kazanmadı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler ABD İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:35
MSB: CH-47 ağır nakliye helikopterimiz kaza kırıma uğradı
23:37
Trump: Ateşkesi uzatacağım
23:02
'Orta Doğu'daki Gelişmeler ve Türkiye-Japonya İlişkilerinin Geleceği' paneli düzenlendi
23:04
İran medyası: İran yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini ABD’ye iletti
23:11
Bakan Gürlek: Hukukta 'siyasetçiye, valiye, belediye başkanına' bakılmaz
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Avrupa şampiyonu Kayaalp'e tebrik telefonu
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
Kurtalan'da selden etkilenen vatandaşlara gıda desteği sağlandı
FOTO FOKUS
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ