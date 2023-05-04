Çok Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.05.2023 12:51

Çekya'nın Brno kentinde evsizlerin yaşadığı barınakta çıkan yangında 8 kişi öldü

Çekya'nın ikinci büyük şehri Brno'da evsizlerin yaşadığı barınakta çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın Brno kentinde evsizlerin yaşadığı barınakta çıkan yangında 8 kişi öldü

Polis Sözcüsü Pavel Svab, basına yaptığı açıklamada, Brno'nun Komarov bölgesinde daha ziyade evsizlerin yaşadığı bir barınakta gece geç saatlerde yangın çıktığını bildirdi.

Svab, olayda 8 kişinin öldüğünü, yangının bir başka evsiz tarafından çıkartılmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu ve konuya ilişin geniş çaplı inceleme başlatıldığını kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybedenlerin dışında yangından etkilenen başka kimseyi bulmadığı belirtildi.

Başbakan Petr Fiala da Twitter'dan hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek olayın büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.

Brno Büyükşehir Belediye Başkanı Marketa Vankova da bu trajik olaya neyin yol açtığının her yönüyle araştırıldığını kaydederek taziye mesajı paylaştı.

ETİKETLER
Çekya
Sıradaki Haber
Meksika, casus balon aramak isteyen ABD'ye hava sahasını kullanma izni vermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
AB'den Moldova ve Gürcistan'a ilave askeri yardım tedbiri
14:00
İsrail askerlerinin Nablus'ta öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi
14:01
Kuzey Kore'de, Güney Kore ve ABD'nin caydırıcılık planına karşı gösteri düzenlendi
13:57
BM'den Sudan'dan komşu ülkelere artan göçü yönetmek için finansal destek çağrısı
13:54
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 138 bin seçmen oy kullandı
13:44
Uzay raporu: Mars'a giden astronot ekibinin tamamı kadın olmalı
İskenderun Deniz Müzesi yeniden ziyaretçisiyle buluşacak
İskenderun Deniz Müzesi yeniden ziyaretçisiyle buluşacak
FOTO FOKUS
İstanbul'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
İstanbul'da kontrolden çıkan araç yayaların arasına daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ