Çekya'nın Brno kentinde evsizlerin yaşadığı barınakta çıkan yangında 8 kişi öldü

Polis Sözcüsü Pavel Svab, basına yaptığı açıklamada, Brno'nun Komarov bölgesinde daha ziyade evsizlerin yaşadığı bir barınakta gece geç saatlerde yangın çıktığını bildirdi.

Svab, olayda 8 kişinin öldüğünü, yangının bir başka evsiz tarafından çıkartılmış olabileceği şüphesi üzerinde durulduğunu ve konuya ilişin geniş çaplı inceleme başlatıldığını kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybedenlerin dışında yangından etkilenen başka kimseyi bulmadığı belirtildi.

Başbakan Petr Fiala da Twitter'dan hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek olayın büyük bir trajedi olduğunu ifade etti.

Brno Büyükşehir Belediye Başkanı Marketa Vankova da bu trajik olaya neyin yol açtığının her yönüyle araştırıldığını kaydederek taziye mesajı paylaştı.