NUKIB, TikTok uygulamasının oluşturacağı olası tehlikelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın kullanıldığı cihazlar üzerinden kritik önem arz eden altyapı sistemleri ve iletişim unsurlarının dinlenebildiği uyarısında bulunuldu.

Söz konusu uygulamanın geniş kitlelerce kullanıldığına işaret edilen açıklamada, kullanıcılardan bu durumu göz önünde bulundurmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı çalışanları uygulamayı kullanamayacak

Öte yandan, Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan da basına yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde çalışanların söz konusu uygulamayı cep telefonları ya da benzer aygıtlarda kullanamayacağını bildirdi.

TikTok'a yönelik güvenlik kaygıları daha önce de farklı ülkelerde gündeme gelmiş, ABD, Avrupa Birliği kurumları ve Kanada'da kamu kuruluşlarında çalışanların bu uygulamayı kullanması yasaklanmıştı.