Nepal Komünist Partisi (Birleşik Marksist-Leninist) CPN (UML) lideri Subash Chandra Nembang ile Nepal Kongresi Kıdemli lideri Ram Chandra Poudel'in aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimleri için Federal Parlamento ve eyalet meclisleri üyeleri için ayrı sandıklar kuruldu.

Seçimlerde, Poudel 8 parti tarafından desteklenirken, CPN’nin tek adayı olan rakibi Nembang’ın bağımsız milletvekilleri tarafından destekleneceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanını seçmek için 334'ü Federal Parlamentodan ve 550'si eyalet meclislerinden olmak üzere Seçmen Kurulu üyesi 884 kişi oy kullanacak. Seçim sonuçlarının yerel saatle 19.00'da açıklanması bekleniyor.

Nepal'de Cumhurbaşkanı adayları Seçmen Kurulu üyelerinin oylarının çoğunluğuyla seçiliyor.

Seçimler, ülkedeki bir sol partinin geçen ay kırılgan iktidar koalisyonundan ayrılmasıyla önde gelen siyasi partiler arasındaki çekişmeleri alevlendirmişti.

Son 10 yılda 8 farklı hükümetin görev yaptığı Nepal, sık sık siyasi istikrarsızlık ve hükümet değişikliklerine sahne oluyor.

Nepal'de 239 yıllık monarşik yönetim, Aralık 2007'de kaldırılmış ve Mayıs 2008'de cumhuriyete geçiş yapılmıştı. Bugünkü seçimlerde kazanan aday 2008'de cumhuriyetin ilanından sonra ülkenin 3'üncü cumhurbaşkanı olacak.