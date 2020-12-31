Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çekya'da koronavirüs vakalarında rekor artış
[Fotoğraf: Reuters]
Çekya'da son 24 saatte 16 bin 939 kişide koronavirüs tespit edildi.
10,7 milyon nüfusa sahip ülkede toplam vaka sayısı 718,661'e ulaştı.
Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 11 bin 580'i buldu.
Çekya'da COVID-19'a karşı aşılama başlamış, ilk aşı yapılan kişiler arasında Başbakan Andrej Babis de yer almıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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