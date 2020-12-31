Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 60 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Kore'de son 24 saatte 967 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 60 bin 740'a çıktı.
Ülkede son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı can kaybı 900'e ulaştı.
Bugüne dek virüs bulaşan 42 bin 271 kişi sağlığına kavuştu.
Bu arada, cezaevlerinde vakaların artması nedeniyle ziyaretler yasaklandı ve çalışma atölyeleri iptal edildi.
Cezaevlerindeki bu kısıtlamalar 13 Ocak'a kadar sürecek.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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