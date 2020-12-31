Ülkede son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi, virüs kaynaklı can kaybı 900'e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 42 bin 271 kişi sağlığına kavuştu.

Bu arada, cezaevlerinde vakaların artması nedeniyle ziyaretler yasaklandı ve çalışma atölyeleri iptal edildi.

Cezaevlerindeki bu kısıtlamalar 13 Ocak'a kadar sürecek.