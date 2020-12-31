Bakanlık Sözcüsü Vu Çien yaptığı yazılı açıklamada, ABD donanmasına bağlı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerlerinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesini değerlendirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) bağlı hava ve deniz unsurlarının bölgeye sevk edilerek, ABD savaş gemilerinin boğazdan geçişini izlediğini belirten Bakanlık Sözcüsü, geçişi "güç gösterisi ve provokasyon" olarak nitelendirdi.

Vu, ÇHKO'nun ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğünü korumak ve her an tüm provokatif hareket ve tehditlere yanıt vermek için hazır ve teyakkuzda olduğunu kaydetti.

"ABD gemilerinin bu hareketi Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı unsurlara yanlış sinyal gönderdi, Tayvan Boğazı bölgesinin barış ve istikrarını ciddi şekilde tehlikeye attı. Bu harekete kesinlikle karşı çıkıyoruz."

ABD Donanması yaptığı açıklamada, "gemilerin Tayvan Boğazı'ndan uluslararası hukuka uygun, rutin geçiş gerçekleştirdiğini" kaydetmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı: "Tek Çin" ilkesi

Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti.

1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.