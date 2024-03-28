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Dünya
AA 28.03.2024 06:13

Çekya, Rusya tarafından finanse edilen bir “propaganda ağını” açığa çıkardığını duyurdu

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Çek istihbarat birimi tarafından, Rusya’nın finanse ettiği Prag merkezli "Avrupa’nın Sesi" haber sitesinin "Avrupa Birliği (AB) ve ülkesinin güvenliğine yönelik ciddi faaliyetlerde bulunduğunun" tespit edildiğini söyledi.

Çekya, Rusya tarafından finanse edilen bir “propaganda ağını” açığa çıkardığını duyurdu

Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS), sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, merkezi Prag’da bulunan Rusya’nın finanse ettiği bir propaganda ağının açığa çıkartıldığını duyurdu.

Bunun üzerine Başbakan Fiala, basına yaptığı açıklamada, Prag merkezli "Avrupa’nın Sesi" haber sitesinin AB ve Çekya’nın güvenliğine yönelik ciddi faaliyetler yürüttüğünü, yaklaşmakta olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin bir dizi eylemler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Fiala, söz konusu haber sitesini bir "propaganda ağı" olarak tanımlayarak, oluşumun, AB içinde "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına karşı" faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti.

Haber sitesinin AB’nin Rusya’ya karşı Ukrayna ordusuna yardımda bulunmaması yönünde içerikler ürettiğini belirten Fiala, daha fazla detay bilgi paylaşmadı.

Fiala, bu gelişmeler üzerine, başta Avrupa’nın Sesi haber sitesi olmak üzere Rus siyasetçi ve iş insanı Viktor Medvedchuk, siyasetçi ve medya yapımcısı Artyom Marchevsky’nin yaptırım listesine alındığı bildirdi.

Bu arada Çek Denik N gazetesi de Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, söz konusu haber sitesinin, Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde aktif siyasetçilere para karşılığında Ukrayna karşıtı açıklamalar yaptırdığını, bazı siyasilerin AP seçimlerine yönelik kampanyalarının Rusya tarafından finanse edildiğini ileri sürdü.

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