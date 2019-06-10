Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından, "IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz" açıklamasını yaptı.
IKBY Başkanı seçilen #NeçirvanBarzani’yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz. pic.twitter.com/nZ6kT3Gd27— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 10 Haziran 2019
Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gidişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yle de görüşen Çavuşoğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: AA