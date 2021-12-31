Hızla yayılan omicron varyantı ülkeleri alarma geçirdi. Normalleşme sürecindeki çok sayıda ülke tekrar sıkı kısıtlamalar getiriyor. Durumun belirsizliği de birçok sektörü düşündürüyor.

Bir rezervasyon platformu olan OpenTable'ın verilerine göre, restoranlarda 2019'a göre artık daha az insan yemek yiyor. Bu azalışın yeni varyant ile daha da hızlı olacağı düşünülüyor.

Omicron'la birlikte ulaştırma sektörü büyük oranda düştü. Veri firması FlightAware'e göre, ABD'de 26 Aralık haftasında 3 bin 500 iç ve dış hat uçuşu iptal edildi.

Aralık 2019'da 5 milyondan fazla olan yolcu sayısı, bu yıl aynı dönemde 3 milyon 200 oldu.

Salgın sadece sağlık alanını değil ülkelerin ekonomilerini de derinden etkiledi. Vaka sayılarının azalması ile canlanan ekonomiler, şimdi de hızla yayılan omicron varyantı ile tehdit altında. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Omicron'un ekonomiye etkisini @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/aDK9ep9UpF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021

2022'ye yönelik öngörüler var

Derecelendirme kuruluşu Moody's, seyahat harcamalarının kısmen azalması nedeniyle 2022'nin başlarında Amerika'daki büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Danışmanlık şirketi olan Pantheon Macro Economics, İngiltere'deki sıkıntının konaklama, eğlence ve seyahat endüstrilerinde yoğunlaşabileceğini vurguluyor.

Dünyanın en büyük tedarik zincirine sahip Çin ekonomisinin darbe yemesi halinde de krizin bütün dünyayı dalga dalga etkilemesinin kaçınılmaz olacağı değerlendiriliyor.

Ancak ekonomistlere göre vakaların katlanarak artması ve kısıtlamaların sürmesiyle, Omicron'un etkileri tam olarak tespit edilemeyebilir.

Uzmanlar beklenmedik durumlara hazırlıklı olunması konusunda uyarıyor.

En büyük korku ise Omicron'un üretimi ve nakliyeyi daha da aksatması, tedarik zincirindeki iş yükünü daha da ağırlaştırması ve enflasyonu körüklemeye devam etmesi.