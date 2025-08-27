Açık 25.4ºC Ankara
Dünya
AA 27.08.2025 09:55

Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 30 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 30 kişi yaşamını yitirdi

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'de etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Yetkililer, yağışların yol açtığı afetler sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yağışlar, altyapıya da ciddi zarar vererek köprülerin yıkılmasına, elektriğin kesilmesine ve telekomünikasyon ağlarının devre dışı kalmasına neden oldu.

Demir yolu ve kara ulaşımında da aksaklıklar yaşanırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı, birçok tren seferi iptal edildi.

Kurtarma operasyonları kapsamında 3 bin 500'ü aşkın bölge sakini selden etkilenen alanlardan tahliye edildi.

Bölgedeki tüm okullar 27 Ağustos'a kadar kapatıldı ve sınavlar askıya alındı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Yağış
