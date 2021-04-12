Huntington'da beyazların üstünlüğünü savunanlar sosyal medya üzerinden örgütlendi, "Beyaz hayatlar önemlidir" sloganıyla meydanlara indi.

Ancak grup, ırkçılık karşıtları ile karşılaştı. Gösteri düzenleneceğini öğrenen yüzlerce ırkçılık karşıtı, eylem düzenleyerek ırkçı söylemleri protesto etti.

[Fotoğraf: Reuters]

İki grup arasındaki atışmalar, gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Sokaklarda arbede ve kovalamaca yaşandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Karşıt gruplar arasındaki gerilim polisin müdahale etmesiyle son buldu.

Olaylar nedeniyle 12 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]