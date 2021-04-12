Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun, koronavirüs aşılarının ilk partisini teslim aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afrika ülkesi Kamerun'un, yeni tip koronavirüs aşılarının ilk kısmını teslim aldığı duyuruldu.
Çin'in hibe ettiği aşıların teslim törenine, Çin'in Yaounde Büyükelçisi Wang Yingwu ve Kamerun Sağlık Bakanı Manaouda Malachi katıldı.
200 bin doz Sinopharm aşısı, Yaounde'deki Nsimalen Uluslararası Havalimanı'nda Kamerunlu yetkililere teslim edildi. Aşıların ilk etapta sağlık çalışanları ve öncelikli gruptaki kişilere yapılacağı kaydedildi.
Kamerun'da şimdiye kadar 61 bin 731 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 919 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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