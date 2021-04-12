Cumhuriyetçi Parti'nin bir bağış etkinliğine katılan eski ABD Başkanı Trump, 6 Ocak'ta seçim yenilgisinin onaylanmasına izin verdiği için eski yardımcısı Mike Pence ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ı hedef aldı.

Trump, Mike Pence'i o süreçte kendisinin yanında yer alacak cesarete sahip olmamakla eleştirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’yi de eleştiren Trump, eyaletlerdeki cumhuriyetçi valileri ise kısıtlamaların kaldırılması kararlarından dolayı tebrik etti.



COVID-19 aşısı “Trump aşısı” olsun



Trump çok konuşulacak bir COVID-19 aşısı açıklamasına da imza attı; COVID-19 aşısının "Trump aşısı" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

2024 seçimleri



Eski ABD Başkanı, 2024'te başkanlığı bir Cumhuriyetçinin kazanacağına olan güvenini dile getirdi, ancak kendisinin aday olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.



Göçmen politikaları eleştirilmişti



Trump sert göçmen politikası ile tepki toplamıştı.



Meksika-ABD sınırındaki göçmen krizini de değerlendiren Trump, "Toplumlarındaki en iyi insanları göndermiyorlar. Hırsızları, tecavüzcüleri ve uyuşturucu satıcılarını ABD'ye gönderiyorlar" dedi.