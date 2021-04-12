Müslüman gezeteci Nadiya Lazzouni, televizyonda muhafazakar politikacılarla tartışarak ve başörtüsü yasağına karşı çıkarak büyük ilgi çekti.

Hükümetin İslam karşıtlığını eleştiren Fransız Müslüman gazeteci Nadiya Lazzouni’ye ölüm tehditleri yağmaya başladı.

Gazeteci tehditlerine karşı korunmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başvurdu.

Yetkililerin durumu çok ciddiye aldığı ve "tehditlerin derecesini değerlendirmek için bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Tehdit mektubunu paylaştı

Lazzouni, kendisine gönderildiğini söylediği hakaret ve ölüm tehditleri içeren bir mektubun fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

Lazzouni durumu “tüm müslümanlara karşı gerçek bir cadı avı” olarak nitelendirdi.

Gazeteci, Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Vatandaşlık Bakanı Marlene Schiappa'dan kendisine ve Fransa'da yaşayan tüm müslümanlara yönelik nefret kampanyasına karşı harekete geçmesini istedi.

Müslüman gazeteci medyayı duruma kayıtsız kalmakla suçladı.

Macron hükümetinin tepki gören politikası

Geçen yıl bir dizi saldırının ardından hükümet, aşırılıktan şüphelenilen gruplara ve bireylere yönelik baskılara izin veren bir yasa tasarısı çıkarmıştı.

Tasarı ve Macron’un Müslümanlar hakkındaki söylemleri hem yurtiçinde hem de yurtdışında tepkilere yol açmıştı.

