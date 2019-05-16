Eğitim, Çad'ın başkenti Encemine’ye 500 kilometre uzaklıkta, Müslüman ve Hıristiyanların yaşadığı Moundu bölgesinde verildi.

Ülkenin 6 farklı kantonundan 10 günlük eğitim için bir araya gelen engelliler, sabun üretimiyle ilgili eğitim aldı.

Eğitimin sonunda her katılımcıya evlerinde sabun üretimi yapabilmeleri için gerekli malzeme ve ekipman hediye edildi.

Açıklamada, En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) arasında yer alan Çad’da halkın büyük bir bölümünün yoksulluk içinde yaşadığı ve eğitim alan engellilerin sabun üreterek elde edecekleri gelirle asgari ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olacağı belirtildi.

Kaynak: AA