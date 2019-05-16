Polis, Hindu bir grubun Bhaderwah kasabası yakınlarında 2 Müslüman'ın yolunu kestiğini, çıkan münakaşada grubun ateş etmesi sonucu 1 Müslüman'ın öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirtti.

Polis, olayın nedenini araştırırken yöre halkı ve kurbanın yakınları saldırının, Hindu bir grup tarafından inek kaçakçılığı iddiaları üzerine yapıldığı söyledi.

Saldırıda yaralanan Yasin Hussain, olayın yaşandığı sırada arkadaşıyla yanlarında inek değil 3 at olduğunu ancak yollarını kesen ve hakaretler savuran en az 8 kişilik bir grubun hayvanları kontrol etmeden kendilerine ateş ettiğini dile getirdi.

Başından vurulan arkadaşı Nayeem Ahmed Shah'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Hussain, saldırganların kaçtığını ifade etti.

Olayın hemen ardından Hussain ile Shah'ın yakınları ve komşuları saldırganların yakalanması talebiyle sokaklara çıktı.

Daha fazla kişinin katılımıyla büyüyen gösteri sırasında bir grup protestocunun polis karakoluna taşlarla saldırması ve araçlara hasar vermesi üzerine polis protestoyu bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya uyarı ateşi de açtı.

Yetkililer, Hindular ile Müslümanlar arasında olası şiddet olaylarını önlemek için Bhaderwah'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kasabada internet hizmeti askıya alındı.

Diğer yandan, polis memuru Shabir Ahmed Malik cinayetle ilgili en az 7 kişiyi sorguya aldığını belirtti.

Hindistan'da inek eti sorunu

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakan Narendra Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana birçok eyalette inek kesimine yasak getirdi.

Bu yasaklar Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.

Ülkede, Hindu aşırılıkçılar tarafından yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlıktan kişilere yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

Kaynak: AA