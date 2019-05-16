İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, endüstriyel tesislerinin siber saldırılarla hedef alınmasına karşılık geliştirilen savunma kalkanı denemelerinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Tamamen yerli üretim olduğu belirtilen savunma kalkanının, 2011'de İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Stuxnet" virüsü gibi zararlı yazılımları engelleyeceğini vurgulayan Cehromi, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi Teknolojileri Kurumunun talebiyle İran üniversitelerinden genç bilim insanları tarafından endüstriyel otomasyon sistemleri için geliştirilen savunma kalkanı, Stuxnet gibi virüslerin elektrik ve benzeri şebekelere yönelik endüstriyel sabotajlarını bertaraf ediyor."

Stuxnet virüsü, 2011'de İran'da uranyum zenginleştirme tesislerindeki bilgisayarları hedef aldı. Resmi olmayan verilere göre Natanz, Arak ve Buşehr'deki nükleer tesisler, virüsten kaynaklı tehdide maruz kaldı ve santrifüjler zarar gördü.

Stuxnet'in ABD ve İsrail tarafından İran'ın nükleer programını sekteye uğratmak için geliştirildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA