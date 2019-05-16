İsrail ordusu, Aralık 2017'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride, 29 yaşındaki Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı "İsrail askerlerinin Süreyya'ya ateş açtığını gösteren delil olmadığını" iddia ederek kapattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, evli ve 3 çocuk babası Süreyya'nın şehit edilmesine dair başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Aralık 2017'de Gazze sınırında görev yapan askerlerin ve komutanlarının dinlenildiği ayrıca Filistinli gencin şehit edilmesiyle ilgili videoların izlendiği ifade edildi.

Gösteriler sırasında Filistinlilerin İsrail tarafına molotofkokteyli, taş ve el bombası attığı ileri sürülen raporda, İsrail askerlerinin de göstericileri dağıtmak için az sayıda gerçek mermiye başvurduğu ve Filistinlilerin karınlarından aşağısının hedef alındığı öne sürüldü.

Raporda ayrıca, Süreyya'yı şehit eden merminin kriminal incelemesinin yapılması için Filistin makamlarına başvurulduğu ancak bu isteğin geri çevrildiği iddiasına yer verildi.

Delil olmadığı iddiasıyla kapatıldı

Soruşturma, Süreyya'nın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü gösteren delil olmadığı iddiasıyla kapatıldı.

Ordunun raporuyla ilgili Filistinli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Tekerlekli sandalyede gösterilere katılmaktan vazgeçmedi

İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 bacağını birden kaybeden İbrahim Ebu Süreyya engeline rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalamasının ardından, 15 Aralık 2017'de Gazze sınırında Kudüs'e destek gösterisine katıldığı sırada şehit edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Süreyya'nın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu, Ocak 2018'de Süreyya'nın şehit edilmesiyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

İsrail'in Filistinlilere Yönelik İhlallerini Takip Heyetinin Ocak 2018'deki raporunda, Süreyya'nın İsrail kurşunuyla başından vurularak şehit edildiği belirtilmişti.

Süreyya, şehit edilmesinden kısa süre önce kaydedildiği ifade edilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntüde, "İsrail ordusuna, burası bizim toprağımızdır mesajını vermek için geldim. Toprak bizim toprağımız, Trump'ın kararı için teslim etmeyeceğiz. Buradaki gösterilerimize de devam edeceğiz. İsrail ordusuna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır" mesajını vermişti.

Kaynak: AA