Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da yaşayan Çatiç ailesi, Saraybosna’nın Vratnik mahallesinde, iki asırdır içinde hayat barındıran bir tarihi eser olan yazlık evde İslami gelenekleri yaşatıyor.

Çatiç ailesi, Osmanlı veziri Topal Şerif Osman Paşa’nın yaz aylarında kullandığı evinde yaşayan yedinci nesil.

Ev üç büyük savaşa rağmen korundu. Evin sahibi Redzad Çatiç’e göre evin en büyük muhafızı 200 yıllık Kur’an-ı Kerim.

Redzad Çatiç, “Bu ev geleneğin yaşatılmasının zaruri olduğunu hep fısıldar ve nesilden nesile bu böyle, burada hep Ramazan karşılanır, iftarlar hazırlanır, düzenli olarak sahura kalkılır, sahur vakti mukabeleye gidilir, Ramazan’ın mutluluğunu ve coşkusu akraba ve dostlarla paylaşılır ki bu da Ramazan’ın mesajlarındandır” dedi.

Ramazan ayını fırsatlar getiren bir dost olarak tanımlayan Redzad Çatiç, “Bize düşen de bu fırsatları değerlendirmek, ibadetler üzerinden, teravi namazları, zekat, fıtır sadakasıyla, mukabelelere giderek... Allah Ramazan’da bize der ki ‘Kulum, ben sana veriyorum, nasıl kabul edeceğin, değerlendireceğin sana bağlı’’ diye devam etti.

Boşnak sofrasının olmazsa olmazları: Kaymaklı peynirli “topa”, kıymalı yufka, ramazan pidesi

İftar hazırlığı ise, Çatiç ailesinin fertleri için oruçlu geçirilen bir günün keyifli anları. Boşnak sofrasının olmazsa olmazı kaymaklı, peynirli “topa”, kıymalı yufka ve babanın kucağında gelen tepsi dolusu ramazan pidesi.

Dzenana Çatiç’e göre ise iftar sofrası hazırlamak tatlı bir yorgunluk.

Dzenana Çatiç, “Ramazanda bir rahatlık ve dinginlik hissi geliyor, başka günlerde sanırım Ramazan’daki kadar yemek pişiremezdim, sofra sunumu da farklı oluyor, kullandığımız sahanlar farklı, aile yadigârı...Ramazan’da herşey özel.” dedi.

Sofrayı zenginleştiren yemekler de Osmanlı mutfağından ve Bosna-Hersek’te Türkçe isimleriyle kullanılıyorlar; soğan dolma, sarma, yaprak sarma, bamya, kadayıf...

Dzenana Çatiç: “Ramazan’ın menüsü de özel maneviyatı da, evimiz doluyor, misafirler ağırlıyoruz, bazen beş, bazen 20 kişi, bizler ziyaretlere gidiyoruz, dost sohbetleri de özel oluyor“ diye konuştu.

Dzenana Çatiç’e göre, akrabaların, dostların evlerde ağırlandığı Ramazan ayı aile bağlarının da kuvvetlenmesi için büyük bir fırsat.

Kamera: Adis Patkoviç