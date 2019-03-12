Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Filis, sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı videoda, "Ülke, pazartesi günü halkın onayı alınmaksızın, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasının ilanıyla, zorla Anayasaya aykırı bir davranışa tanık oldu." ifadelerini kullandı.

Özgürlük Öncüleri Partisi Başkanı da olan Bin Filis, Buteflika'nın yakın çevresindekileri işaret ederek, "anayasal güçler"in karar mekanizmanın başında kalmaya ve ortada olmayan başkanın yetkilerini elde tutmaya devam edeceklerini ileri sürdü.

Bin Filis, seçimlerin ertelenmesiyle ortaya çıkan durumda, Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi.

Karar merkezindeki bu yetkileri ele geçirme işleminin, Buteflika'nın 5. dönem başkanlığı planıyla programlandığını belirten Bin Filis, görev süresinin uzatılmasının, halkın onayından geçmediğine dikkati çekti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Buteflika, bir süredir tedavi nedeniyle bulunduğu İsviçre'den ülkesine dün dönmüştü.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Kaynak: AA