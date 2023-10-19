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Dünya
AA 19.10.2023 11:41

Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci, aynı eylemi Biden'a yapana hediye vereceğini yazdı

Eski ABD Başkanı George W. Bush'a Bağdat'ta ayakkabı fırlatmasıyla bilinen Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi, aynı eylemi Joe Biden'a yapabilecek kişiye, "hediye vereceğini" belirtti.

Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci, aynı eylemi Biden'a yapana hediye vereceğini yazdı

Iraklı gazeteci Zeydi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir X kullanıcısı, ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." mesajını, Zeydi’nin Bush’a ayakkabı fırlattığı fotoğrafla birlikte, “Ayakkabılı adam nerede? Ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.” sorusunu sorarak paylaştı.

Zeydi ise bu kullanıcıya cevap vererek, “Ona (Biden) ayakkabı fırlatan gazeteciye hediye vereceğim.” ifadelerini kullandı.

Irak'ın güneyindeki Nasiriyye kentinde doğan Zeydi, daha önce yaptığı bir açıklamada, Bush'a 2008 yılında fırlattığı ayakkabının akıbetiyle ilgili, "Bush'a attığım ayakkabı daha sonra sembol olmasın diye salonda bulunan ABD'li askerler tarafından anında parçalandı." bilgisini paylaşmıştı.

Zeydi, "Ayakkabıyı Bush'a fırlattıktan sonra girdiğim ve çeşitli işkencelere maruz kaldığım hapishaneden çıktıktan sonra İsviçre'ye gitmek zorunda kaldım. Orada 3 ay kaldım ve o sırada ABD işgalinin kurbanları için sivil toplum kuruluşu kurdum." demişti.

Daha sonra Irak'a geri döndüğünü anlatan Zeydi, Şubat 2011'de katıldığı hükümet karşıtı gösteriler sonrası "can güvenliğinin ciddi anlamda tehlikeye girdiği" gerekçesiyle Lübnan'a yerleştiğini belirtmişti.

Zeydi, 2018 seçimleri öncesinde ülkesine kesin dönüş yaparak milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

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