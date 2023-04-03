Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burundi’de altın madeninde su baskını: 13 işçi öldü
[Temsili Fotoğraf: DHA]
Doğu Afrika ülkelerinden Burundi’nin kuzeybatısındaki Cibitoke şehrinde altın madeninde meydana gelen su baskınında 13 işçi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cibitoke’de devam eden şiddetli yağışların ardından, Rugogo Nehri'nin taşmasıyla bölgede kaçak faaliyet yürüten bir altın madeni sular altında kaldı.
Madende 13 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ülkede yasa dışı olarak açılan ve güvenlik önlemleri alınmayan maden sahalarında sık sık ölümlü kazalar yaşanıyor.
Etiketler: Maden
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