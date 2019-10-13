Burkina merkezli İnfowakat.net sitesinin haberine göre, cuma akşamı bir silahlı grubun Oudalan kentinin Markoye köyündeki Büyük Salmossi Camii'ne düzenlediği saldırıda 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'dan 16'ya yükseldiği, 2 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldırıya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

7 bölgede olağanüstü hal sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Kaynak: AA