Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, France 24'ün terörist bir grubun lideriyle röportaj yaparak teröristlerin sözcülüğüne soyunduğu ve terörü meşrulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, bu gerekçelerle France 24'ün yayınlarının ülke topraklarında süresiz şekilde durdurulduğu belirtildi.

France 24, ay başında Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) lideri olduğu iddia edilen Ebu Ubeyde Yusuf el-Anabi ismiyle de bilinen Yezid Mebarek ile yaptığı röportajı ekranlarına taşımıştı.

El-Anabi, 2020'de Fransız hava saldırısında öldürülen grubun sözde lideri Abdülmalik Droukdel'in yerine geçmişti.