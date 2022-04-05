Rahibenin bağlı olduğu Kaya Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, 83 yaşındaki Rahibe Suellen Tennyson'un Sanmatenga ilçesinde görev yaptığı Yalgo Manastırı'ndan pazartesi gece kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırganların Tennyson'u kaçırmadan önce manastırdaki odaları yağmaladığı ve manastıra ait araçlara da zarar verdiği kaydedildi.

2015'ten bu yana saldırılar sürüyor

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.