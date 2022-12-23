Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso BM Koordinatörünü istenmeyen kişi ilan etti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Burkina Faso’da Birleşmiş Milletler Koordinatörü Barbara Manzi istenmeyen kişi ilan edildi.
Burkina Faso Dışişleri Bakanlığından paylaşılan bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Koordinatörü Barbara Manzi'nin istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruldu.
Manzi’nin bugün ülkeyi terk etmesi emredildi.
Burkina Faso'da dün de 2 Fransa vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmişti.
Ülkede, 4 Aralık’ta da Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.
Terörle mücadelede ortaklıklarını çeşitlendirmek isteyen Burkina Faso, Rus paralı asker gücü Wagner grubu ile anlaşma yaptığı ileri sürülerek eleştiriliyor.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Burkina Faso
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