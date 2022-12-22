Burkina Faso 2 Fransa vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti
Burkina Faso'da 2 Fransa vatandaşının casusluk suçlamasıyla sınır dışı edildiği bildirildi.
Burkina Faso devlet televizyonunun haberine göre, Fransız vatandaşları güvenlik güçlerince hafta sonu gözaltına alındı ve sorgulandı.
Casuslukla suçlanan 2 Fransa vatandaşının sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı.
Sınır dışı edilen Fransa vatandaşlarının Burkina Faso güvenlik güçleriyle ilgili bilgileri araştırdığı iddia edildi.
Burkina Faso'da Yüzbaşı İbrahim Traore ve destekçileri, Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın ülke sorunlarında yetersiz kaldığını ileri sürerek 30 Eylül'de yönetime el koymuştu.
Devrik lider Paul-Henri Damiba'nın Fransız Büyükelçiliği'ne sığındığı iddiaları sokakları karıştırmıştı.
İddiaların ardından Fransız Büyükelçiliği etrafında toplanan göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak binaya girmeye çalışmıştı.
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