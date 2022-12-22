Kazakistan Ulusal (Merkez) Bankası, 100 Tenge değerindeki madeni paraların yeni tasarımlarının fotoğraflarını paylaştı.

“Sakalar stili” adı verilen madeni paralar, Sakalar dönemine ait eserlerde sıkça kullanılan 5 farklı hayvan figürüyle tasarlandı.

Söz konusu madeni paralarda alt ve üst dünyaları birleştiren, aynı zamanda üremenin bir sembolü olan geyik resmi, cesaret ve zenginliği simgeleyen kar parsı ve aile ocağını koruyan yırtıcı bir kedi ile iki argali ve uçan bir kuş figürü yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Ulusal Banka tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sakalar tarzında madeni para basma fikrinin temel amacı, Kazakistan halkını madeni para koleksiyonculuğuna, kültürel, tarihi ve eğitimsel değerleri teşvik etmeye ve yerli madeni para üretimini yaygınlaştırmaya aktif olarak dahil etmektir.” ifadesine yer verildi.

Kazakistan Darphanesinde her biri 6,45 gram ağırlıkta ve toplam 5 milyon adet basılan Sakalar stilindeki madeni paralar, ülkede ikinci kademeli bankalar aracılığıyla tedavüle girecek.