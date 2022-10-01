Güneşli havadan yararlanan başkent Sofya’nın sakinleri parklar, bahçeler ve caddelerde gezinerek, oy tercihini bir kez daha düşünmek için fırsat buldular.

Nüfusu 6 milyon 520 bin olan ülkede bu seçime katılacak 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) büyük bir bölümü Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon Bulgar'ın yurt dışında yaşadığını göz önünde bulundurarak, kayıtlı seçmen sayısını 6 milyon 602 bin 990 olarak açıkladı.

Pazar günü saat 7.00’de başlayacak ve saat 20.00’de sona erecek oy verme işleminde, yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise Türkiye de dahil olmak üzere 755 yerde oy verilebilecek. Dijital ortamda oy kullanım sürecine paralel, teknik sorunların yaşanabileceği aktarıldı.

Seçim arifesinde yapılan son kamuoyu araştırmaları, kurulacak 240 üyeli 48. Bulgaristan Parlamentosunda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.

Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.​​​​​​​