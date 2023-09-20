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Dünya
AA 20.09.2023 17:01

Bulgaristan Ukrayna'dan ayçiçeği ithalatını durduruyor

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, "Ukrayna'dan ayçiçeği ithalatı yapmayacağız." dedi.

Bulgaristan Ukrayna'dan ayçiçeği ithalatını durduruyor
[Fotograf: AFP]

Bulgaristan'da Ukrayna'dan tahıl ve diğer bazı ürünlerin ithalatının yasaklanması talebiyle protesto gösterisi düzenleyen yerel tahıl üreticileri ve çiftçiler, Başbakan Denkov'un ev sahipliğinde saatler süren görüşmelerin ardından hükümetle bir mutabakat imzaladı.

Tahıl üreticileri ve diğer tarım sektörlerinden 24 teşkilatın temsilcileri ile varılan mutabakatın ardından tahıl üreticileri ve çiftçiler eylemlerine son verdi.

Başbakan Denkov, mutabakatın ardından yaptığı basın açıklamasında, "Ukrayna'dan ayçiçeği ithalatı yapmayacağız." dedi.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın kaldırılmasını kabul etti
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Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmigal ile görüşeceğini söyleyen Denkov, bu görüşmede, Bulgar çiftçiler ile varılan mutabakatın içeriğini aktaracağını kaydetti.

Müzakerelere katılan Maliye Bakanı Asen Vasilev de tarım sektörüne daha önce 75 milyon euro devlet yardımı yapıldığını anımsatarak, hükümetin 32 milyon euro daha yardım vereceğini söyledi.

Vasilev, devletten gelen bu desteğin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı yerel tarım sektörünün gördüğü zararların telafisi için yapıldığını duyurdu.

Bu arada, çiftçiler protestoları kapsamında başkent Sofya yakınlarına getirdikleri yaklaşık 600 ağır tarım makinesini çekmeye başladı.

Bulgaristan'da tahıl üreticileri ve çiftçiler, 18 Eylül'de Ukrayna'dan ayçiçeği, buğday, mısır ve kolza tohumu ithalatı yasağının kaldırılmasına karşı çıkarak ülke genelinde protesto düzenlemişti.

Çiftçilerin iki gün süren protestoları kapsamında, başkent Sofya yakınlarına getirdikleri 600'e yakın ağır tarım makinasını kente sokmalarına polis izin vermemişti.

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