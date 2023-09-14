Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2023 14:38

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın kaldırılmasını kabul etti

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın 15 Eylül'den itibaren kaldırılmasını öngören tasarıyı onayladı.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Ukrayna tahılının ithalatına getirilen yasağın kaldırılmasını kabul etti
[Fotograf: AA]

Meclis, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), sağ görüşlü Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu ile çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) tarafından sunulan tasarıyı kabul etti.

Tasarı, 124 milletvekilinin "evet" oyunu, 69 milletvekilinin ise "hayır" oyunu aldı. Oylamada 8 milletvekili çekimser kaldı.

Bulgaristan'ın Ukrayna ile dayanışmasını teyit eden tasarı, Ukrayna buğdayı, mısırı, kolza tohumu ve ay çekirdeğine getirilen yasağın 15 Eylül'de kaldırılmasını öngörüyor.

Öte yandan tasarıda bu kararın Bulgaristan tarım ürünlerinin rekabet gücüne zarar vermeyeceği vurgulandı.

ETİKETLER
Bulgaristan Ukrayna
Sıradaki Haber
Finlandiya'da kuş gribi görülen kürk çiftliklerindeki tüm hayvanlar itlaf edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İspanya, tarihindeki en sıcak üçüncü yazını geçirdi
15:00
Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
14:46
İstanbul'da yoldan geçenlere saldıran kadın tutuklandı
14:44
İngiltere, Almanya ve Fransa, taahhütlerini yerine getirmeyen İran'a tepki gösterdi
14:28
Finlandiya'da kuş gribi görülen kürk çiftliklerindeki tüm hayvanlar itlaf edilecek
14:50
Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra zaten İyi Parti ile kurduğumuz ittifak bitti
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
Maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
Tavuğu yaralanınca 112'den yardım istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ