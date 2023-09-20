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Dünya
AA 20.09.2023 14:59

Kosova: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya izinsiz gelirse gözaltına alınacak

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in izinsiz olarak Kosova'ya gelmesi halinde gözaltına alınacağı uyarısında bulundu.

Kosova: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya izinsiz gelirse gözaltına alınacak
[Fotograf: Reuters]

Sveçla, Vucic'in yakın zamanda "Kosova'yı ziyaret edeceğim ve bunun için Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye sormayacağım" açıklamasını yerel bir televizyon kanalına değerlendirdi.

Vucic'in izinsiz Kosova'ya gelmesi halinde gözaltına alınacağı uyarısında bulunan Sveçla, "Vucic'e izin verilip verilmemesi, izin talebi olması halinde Başbakan'ın karar vermesi gereken bir konudur, izin olmadan girerse hangi kurumların bu konuyla uğraşacağı bellidir." ifadesini kullandı.

Sveçla, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın izinsiz olarak Kosova'ya girmesi halinde gözaltına alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya, "Kosova'ya izinsiz gelirse hiç şüphe duymadan evet. Yabancı bir ülke vatandaşının Kosova kurumlarının izni olmadan Kosova Cumhuriyeti'ne nasıl girebileceğini düşünüyorsunuz? Sonuçları nelerdir? Sonuç şu ki, eğer başka bir devletin başkanı izinsiz olarak topraklarınıza girerse, bir devletiniz olmaz." yanıtını verdi.

Sveçla ayrıca "Vucic'in Kosova'ya izinsiz gelecek kadar çılgın olduğuna inanmıyorum." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, geçen hafta Brüksel'de AB, Sırbistan ve Kosova arasında yapılan Belgrad-Priştine Diyaloğu Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, kendisine "demokratik izin" verilir verilmez Kosova’ya gideceğini ve bunun için Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye sormayacağını, Kosova'daki Sırplara soracağını belirtmişti.

Kurti ise cevap olarak, Vucic'ten ziyaret için izin talebi geldiğinde bunu en yüksek ciddiyet ve samimiyetle analiz edeceğini ifade etmişti.

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