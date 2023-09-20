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Dünya
AA 20.09.2023 15:19

Tunus genelinde yaklaşık 2,5 saatlik elektrik kesintisi yaşandı

Tunus'un büyük bölümü enerji nakil merkezindeki arızadan dolayı yaklaşık 2,5 saat elektriksiz kaldı.

Tunus genelinde yaklaşık 2,5 saatlik elektrik kesintisi yaşandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Tunus Sanayi ve Maden Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde yerel saatle 01.30 civarında başlayan elektrik kesintisinin saat 04.00’e kadar sürdüğü ifade edildi.

Geniş çaplı kesintiye neden olan arızanın araştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Tunus Elektrik ve Gaz Dağıtım Şirketine bağlı teknik ekip, elektriklerin kesildiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kesinti yaşanan bölgelerin yüzde 99’una tekrar elektrik verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Binzert ve Kef kentlerine tekrar elektrik verildiği sırada trafolarda çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Tunus genelinde en son 31 Ağustos 2014'te geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı.

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Tunus Elektrik
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