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Dünya
AA 20.09.2023 14:31

Özbekistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama kararlılığını destekliyor

Özbekistan Senato Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama kararlılığını desteklediklerini açıkladı.

Özbekistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama kararlılığını destekliyor
[Fotograf: Reuters]

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki yerel antiterör faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özbekistan Senato Başkanı Birinci Yardımcısı Sadık Safayev, "Özbekistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlama kararlılığını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Safayev, Azerbaycan'ın başta toprak bütünlüğü ve adaletin yeniden tesis edilmesi olmak üzere her alanda kaydettiği başarılarından duydukları memnuniyeti dile getirdi:

"Azerbaycan'ın tüm zorluklara rağmen toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme ve koruma yönünde verdiği haklı mücadeleyi destekliyor, hükümetin ve halkının kararlılığını alkışlıyoruz. Eminim ki Azerbaycan kısa sürede Karabağ'ı dünyanın en cennet bölgelerinden biri haline getirecek ve Şuşa, kollarını açarak dünyanın her yerinden misafirlerini bu güzelliklerin tadını çıkaracak şekilde ağırlayacaktır."

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