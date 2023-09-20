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Dünya
AA 20.09.2023 14:31

ABD'de liseler arası maçta müziği durdurmayan bando şefi elektroşok tabancayla vuruldu

ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan futbolu müsabakasında bando takımını yöneten şef, polisin müziğin durdurulmasına ilişkin uyarısını dikkate almadığı gerekçesiyle elektroşok tabancasıyla vurulduktan sonra gözaltına alındı.

ABD'de liseler arası maçta müziği durdurmayan bando şefi elektroşok tabancayla vuruldu

Birmingham kentinde iki lise arasındaki müsabakada bando takımını yöneten Johnny Mims, polisin "dur" uyarısını dikkate almadı ve bandoyu yönetmeye devam etti.

Mims'in müziği kesmemesi ve gözaltına direnmesi üzerine polis elektroşok tabancası kullandı.

Polis, Mims'in "kamu düzenini bozmak"tan gözaltına alındığını, güvenlik güçlerine direndiğini ve bir polis memurunu ittiğini ileri sürdü.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

Mims'in avukatı Juandalynn Givan ise olaya yaklaşık 140 öğrencinin şahit olduğunu belirterek, polisin "aşırı güç kullanmak suretiyle görevini suistimal ettiğini" savundu.

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