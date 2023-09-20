Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2023 14:20

Meksika'da demir yolu şirketi, göçmenler trenlerin üzerine atladığı için seferlerini askıya aldı

Meksika'da bir demir yolu şirketi, çok sayıda göçmenin hareket halindeki yük trenlerine binmeye çalışırken yaralanması ve ölmesi nedeniyle ülkenin kuzeyindeki tren seferlerini askıya aldı.

Meksika'da demir yolu şirketi, göçmenler trenlerin üzerine atladığı için seferlerini askıya aldı

Ferromex adlı şirketten dün yapılan açıklamada, tren istasyonlarında bekleyen bazı göçmenlerin, "ciddi tehlikeye rağmen" hareket halindeki yük vagonlarının üzerine atladıkları belirtildi.

Açıklamada, kuzeydeki sınır eyaleti Coahuila'nın Torreon kentindeki bir demir yolu istasyonunda yaklaşık 1500 kişinin toplandığı ifade edilerek Irapuato'daki yük depolarında ise yaklaşık 800 göçmenin trenlere binmek için beklediği kaydedildi.

Chihuahua şehri ile kuzey sınır şehri Ciudad Juarez'i birbirine bağlayan tren hattında yaklaşık 1000 kişinin yük vagonlarına bindiği belirtilen açıklamada, son günlerde çok sayıda ölüm ve yaralanma olayının yaşanmasının ardından "göçmenlerin fiziksel güvenliğini korumak için" 60 yük treninin seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve sorunun çözümü için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası ticaretin etkilenmesi bekleniyor

Meksika'nın en büyük demir yolu operatörü Ferromex'in askıya alınan seferleri nedeniyle uluslararası ticaretin etkilenmesi bekleniyor.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da selden etkilenen şehirlerde 40 bin kişi yerinden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:20
Tunus genelinde yaklaşık 2,5 saatlik elektrik kesintisi yaşandı
15:18
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
15:24
Kosova: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya izinsiz gelirse gözaltına alınacak
15:03
Yöresel hayvancılık projelerine hibe desteği
14:55
Hamsi ihracatından 8,3 milyon dolar gelir
14:58
Ev sahibiyle tartışan kiracı oturduğu evi ateşe verdi
Gazze'deki kriz böbrek hastası çocukları tehdit ediyor
Gazze'deki kriz böbrek hastası çocukları tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ