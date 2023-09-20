Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2023 14:18

AB mahkemesi Belçika'nın şirketlere vergi muafiyetini yasa dışı buldu

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Belçika'nın çok uluslu şirketlere sağladığı vergi muafiyetlerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

AB mahkemesi Belçika'nın şirketlere vergi muafiyetini yasa dışı buldu
[Fotograf: Reuters]

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Belçika'nın vergi uygulamaları nedeniyle aldığı para cezasına karşı AB Komisyonu'na açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Belçika'nın çok uluslu şirketlere bağlı kuruluşlara tanıdığı vergi muafiyetlerinin yasa dışı bir yardım programı anlamına geldiğine karar verdi.

Karara göre, mahkeme AB Komisyonu'nun 2016 yılında Belçika'daki vergi sisteminin birlik kamu destek kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararı onayladı.

Belçika'da 2005 yılında başlayan ve çok uluslu şirketlerin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından yasa dışı bulunmuştu.

Komisyon, Belçika'daki vergi sisteminden faydalanmış 55 şirketten 700 milyon avroluk ödenmemiş verginin toplamasını talep etmişti.

Belçika ve bazı şirketler bu karara karşı AB mahkemesinde hukuki süreç başlatmıştı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Meksika'da demir yolu şirketi, göçmenler trenlerin üzerine atladığı için seferlerini askıya aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
İran günlük petrol üretimini 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile çıkaracağını duyurdu
15:20
Tunus genelinde yaklaşık 2,5 saatlik elektrik kesintisi yaşandı
15:18
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
15:30
Düzce'de 'mil kuraklığı' tarım alanı ve meraları etkiledi
15:24
Kosova: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'ya izinsiz gelirse gözaltına alınacak
15:03
Yöresel hayvancılık projelerine hibe desteği
Gazze'deki kriz böbrek hastası çocukları tehdit ediyor
Gazze'deki kriz böbrek hastası çocukları tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
Çin'de hortum felaketi: 5 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ