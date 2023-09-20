Gabon’da devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun oğlu Nureddin Bongo tutuklandı

Ulusal basındaki haberlere göre, babası devrik lider Ali Bongo'nun veliahdı olarak gösterilen Nureddin Bongo, dün başkent Librevil'de savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nureddin Bongo, tutuklu yargılanmak üzere Librevil Merkez Hapishanesine sevk edildi.

Eski hükümette stratejik danışman olarak görev yapan Nureddin Bongo ve 30 Ağustos'ta görevden alınan birçok üst düzey yönetici, zimmetine para geçirme, devlet kurumlarına ihanet, çete kurma, uyuşturucu kaçakçılığı ve cumhurbaşkanının imzasının tahrif edilmesi suçlamalarıyla yargılanacak.

Gabon'daki darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.