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Dünya
TRT Haber, AA 20.09.2023 16:22

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Meşru hedefler vuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki operasyona dair açıklamasında, terörle mücadele kapsamında meşru hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Meşru hedefler vuruldu
[Fotograf: AA]

Hacıyev, Karabağ'daki antiterör operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Azerbaycan’ın gündeminin, Karabağ’daki Ermenilerin entegrasyonunu barışçıl şekilde sağlamak olduğunu belirten Hacıyev, "Bölgedeki nüfusun güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır." dedi.

Hacıyev, kısa sürede bölgeye barış ve istikrar getirmeyi umduklarını vurgulayarak, Azerbaycan'ın hiçbir zaman sivil unsurlara saldırıda bulunmadığını dile getirdi.

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Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

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