Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) haberine göre Hristov beraberindeki heyetle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.

Hristov, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile enerji alanında işbirliğine ilişkin ikili görüşmeler yaptı.

Hristov, komşu ülkelerle yapılan işbirliği sonucu Bulgaristan'ın artık Azerbaycan doğal gazının tedarikinde kilit rol oynadığını belirtti.

Ülkesinin, Türkiye ve Yunanistan'dan da anlaşılan terminaller aracılığıyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinde önemli bir konumda bulunduğunun aktaran Hristov, bunun aynı zamanda bölgedeki birçok ülkenin ortaklığa olan ilgisinin artmasından kaynakladığını kaydetti.

Hristov ayrıca Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya'nın gaz iletim kapasitesinin artırılması dahil gaz altyapısının iyileştirilmesini içeren bir proje hakkında Azerbaycanlı bakanlara bilgi verdi.