Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto
[Fotoğraf: AA]
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Komisyonu önünde toplanan yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.
Avrup Birliği (AB) Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.
Belçika ve Fransa'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.
Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Etiketler: Avrupa Birliği Irkçılık
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