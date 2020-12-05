Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti
[Fotoğraf: DHA]
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, öğle yemeğinden geç dönen meslektaşına sokak ortasında silah çekti. 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Felipe do Nascimento adlı polis, koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı sırada öğle yemeğine giden meslektaşı Marcio Simao ile sokak ortasında tartıştı.
Öğle yemeğinden geç döndüğü için sokak ortasında meslektaşına silah çeken polis memuru, sinirlenince tehdit etmeye başladı.
Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, memurların görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
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