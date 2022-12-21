British Airways'in, Antigua ve Barbuda'dan yapılması planlanan bazı uçuşların ertelenmesiyle nedeniyle yolcular, Antigua Havalimanında 20 saat bekledi.

Saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşadıkları mağduriyete sosyal medyada tepki gösterdi.

British Airways'den yapılan paylaşımda uçuş planlamasıyla ilgili yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşların geciktiği bilgisi verildi.

"Seyahatlerde yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanılan paylaşımda, uçuşların en kısa sürede devam edebilmesi için çalışmaların yapıldığı bilgisi verildi.

Bu arada British Airways, sorunun çözüldüğü ve uçuşların devam ettiğine yönelik bir açıklama yaptı.