Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
British Airways'den 20 saatlik rötar için özür
[Fotograf: Reuters]
İngiliz havayolları British Airways 20 saat ertelenen uçuşlar nedeniyle özür diledi.
British Airways'in, Antigua ve Barbuda'dan yapılması planlanan bazı uçuşların ertelenmesiyle nedeniyle yolcular, Antigua Havalimanında 20 saat bekledi.
Saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşadıkları mağduriyete sosyal medyada tepki gösterdi.
British Airways'den yapılan paylaşımda uçuş planlamasıyla ilgili yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşların geciktiği bilgisi verildi.
"Seyahatlerde yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanılan paylaşımda, uçuşların en kısa sürede devam edebilmesi için çalışmaların yapıldığı bilgisi verildi.
Bu arada British Airways, sorunun çözüldüğü ve uçuşların devam ettiğine yönelik bir açıklama yaptı.
Etiketler: İngiltere
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