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Dünya
AA 11.09.2024 10:14

Brezilya'da yasa dışı yollarla Amazon'dan 3,1 ton altın çıkaran çeteye baskın

Brezilya polisi, yasa dışı yollarla Amazon ormanlarından çıkardıkları 3,1 tonu aşkın altını aklamaya çalışan çete üyelerine baskın düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Brezilya'da yasa dışı yollarla Amazon'dan 3,1 ton altın çıkaran çeteye baskın
[Fotograf: Reuters]

Brezilya polisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan yerli Yanomami bölgesinden yasa dışı yollarla altın çıkaran suç örgütüne mensup oldukları düşünülen birçok kişiye yönelik baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, federal mahkemece alınan izin kapsamında 33 yere baskınlar yapıldığı ve 13 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Baskınların Para eyaleti yanı sıra Amzonlar, Roraima ve Mato Grosso'u da kapsayan birçok bölgede gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yasa dışı yollarla çıkarılan yaklaşık 3,1 ton altının aklanmasından elde edilen yüz milyonlarca dolarlık varlıklara da el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, baskınlar sırasında birçoğu belgesiz su aygırı, zürafa, bufalo, Afrika antilobu ve aslanlara ait kafa koleksiyonlarına da el konulduğu ifade edildi.

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